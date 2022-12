L’an 4 du Parti S2D : Souleymane Ndiaye se déploie et réitère son soutien à Macky Sall

Une forte mobilisation a célébré les quatre années d'existence politique du parti S2D né en mai 2018. Dans la grande salle de « City Business » sur la voie de dégagement nord (VDN), Souleymane Ndiaye devant ses militants, invités et compagnons politiques s’est engagé à poursuivre son compagnonnage avec le président Macky Sall sur la voie de l’émergence.



« Notre parti a toujours été présent dans les grands rendez-vous depuis sa création. Nous sommes une force de proposition et nous entendons rester dans cette voie de la constance », assure l’ancien directeur des infrastructures aéroportuaires, désormais chargé de la société d’aménagement et de promotion des zones et sites touristiques du Sénégal (Sapco).



Le secrétaire général du parti « Synergie pour un développement durable- Yoonu Natangué » invite ses militants à descendre comme lui, sur le terrain politique, espace dans lequel il ne compte point faire de cadeau à l’opposition face à son leader, Macky Sall.