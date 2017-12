L'ambassadeur d’Israël à Dakar, Paul Hirschson approuve la décision de Donald Trump : "Jérusalem est la capitale d’Israël depuis 70 ans"

Le président américain a reconnu Jérusalem comme la capitale d’Israël. Une décision controversée qui a provoqué l'ire de beaucoup de pays arabe. Sauf que pour l'ambassadeur d’Israël au Sénégal, Paul Hirschson, Donald Trump n'a fait que se rendre à l'évidence. Pour Paul Hirschson qui était ce matin à l'Université de Dakar dans le cadre d'un partenariat noué entre l'ambassade d’Israël et la Faculté des Lettres et Sciences humaines, Jérusalem est la capitale d’Israël depuis 70 ans. Et selon lui, ce n'est pas la résolution des pays arabes réunis hier à l'occasion du sommet extraordinaire de l'OCI qui changera ça. Ce, d'autant plus que des pays comme l'Egypte et la Jordanie ont eu des accords de paix avec Israël. Cela dit, Paul Hirschson est confiant quant à une issue heureuse du conflit israélo-palestinien même s'il reconnait l'existence de difficultés dans la conduite du processus de paix.