L'ambassadeur d'Afrique du Sud retrouvé mort à Paris au pied d'un hôtel, possible suicide


L'ambassadeur d'Afrique du Sud retrouvé mort à Paris au pied d'un hôtel, possible suicide
L'ambassadeur d'Afrique du Sud en France, Nathi Mthethwa, a été retrouvé mort au pied d'un hôtel parisien, indique mardi le parquet de Paris, alors que plusieurs éléments laissent à penser qu'il s'est suicidé, selon des sources proches du dossier.

Selon l'une de ces sources, l'ambassadeur de 58 ans était dépressif et pourrait avoir mis fin à ses jours.

Nkosinathi Emmanuel Nathi Mthethwa, de son patronyme complet, avait "réservé une chambre au 22e étage, dont la fenêtre sécurisée a été forcée", a souligné le parquet.

M. Mthethwa, proche de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, a été "découvert à l'aplomb de l'hôtel" et un magistrat de permanence s'est rendu sur place, a ajouté le parquet.

Sa disparition avait été signalée lundi par son épouse, qui a indiqué "avoir reçu un message inquiétant de sa part dans la soirée", expose encore le parquet. La Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) est en charge de l'enquête.

Le gouvernement sud-africain a fait part dans un communiqué de sa "profonde tristesse", parlant d'une "disparition prématurée" qui "n'est pas seulement une perte nationale mais est également ressentie au sein de la communauté diplomatique internationale".

M. Mthethwa a été ministre des Arts et de la Culture de la République d'Afrique du Sud de 2014 à 2019, puis ministre des Sports, des Arts et de la Culture jusqu'en 2023, selon le site de son ambassade.

En juillet 2019, il avait prononcé un discours lors d'une cérémonie d'hommage après la disparition du chanteur Johnny Clegg, dit le "Zoulou blanc", une des grandes voix de la lutte contre l'apartheid: "Par sa musique, il nous a inspiré courage alors que nous luttions pour sortir d'une longue nuit de désespoir".

Entre 2007 et 2022, il a été un haut responsable du Congrès national africain (ANC), parti au pouvoir depuis les premières élections démocratiques en 1994. Il avait œuvré dans la clandestinité au sein de l'aile militaire de l'ANC, durant l'apartheid et avait notamment été arrêté pendant l'état d'urgence en 1989 (fin de l'apartheid en 1991).
Autres articles
Mardi 30 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Crise au CUSEMS : Le directoire dénonce

Crise au CUSEMS : Le directoire dénonce "un simulacre de congrès" et annonce l'auto-exclusion des fractionnistes - 30/09/2025

Braquage à Bignona : un agent Wave dépouillé de 16 millions FCFA, les suspects interpellés à Ziguinchor

Braquage à Bignona : un agent Wave dépouillé de 16 millions FCFA, les suspects interpellés à Ziguinchor - 30/09/2025

Arrestation de Pape Mahawa Diouf : l'APR exprime son indignation et exige sa libération immédiate et sans condition

Arrestation de Pape Mahawa Diouf : l'APR exprime son indignation et exige sa libération immédiate et sans condition - 30/09/2025

Mbour – Un père, son épouse et leurs filles envoyés en prison pour avoir battu leur voisine enceinte

Mbour – Un père, son épouse et leurs filles envoyés en prison pour avoir battu leur voisine enceinte - 30/09/2025

Warang – Une commerçante écoule un terrain fictif à 76 millions et bâtit son propre empire foncier

Warang – Une commerçante écoule un terrain fictif à 76 millions et bâtit son propre empire foncier - 30/09/2025

Netanyahu affirme que l'armée israélienne

Netanyahu affirme que l'armée israélienne "restera dans la majeure partie de Gaza" - 30/09/2025

Netanyahu dit qu'il n'a

Netanyahu dit qu'il n'a "pas du tout" accepté un Etat palestinien dans ses discussions avec Trump - 30/09/2025

Vélingara : Un jeune homme retrouvé mort pendu à Nianao

Vélingara : Un jeune homme retrouvé mort pendu à Nianao - 29/09/2025

14e session de l'AG du Conseil des ministres africains de l'eau: l'Afrique se dote d'une ambition commune pour l'eau avec l'adoption de la Vision 2063

14e session de l'AG du Conseil des ministres africains de l'eau: l'Afrique se dote d'une ambition commune pour l'eau avec l'adoption de la Vision 2063 - 29/09/2025

Diomaye Faye à l’ONU : une MasterClass diplomatique qui hisse le Sénégal au sommet

Diomaye Faye à l’ONU : une MasterClass diplomatique qui hisse le Sénégal au sommet - 29/09/2025

Trump publie son plan en 20 points pour Gaza

Trump publie son plan en 20 points pour Gaza - 29/09/2025

Mali: 24 mois de prison requis contre l'ancien Premier ministre Moussa Mara

Mali: 24 mois de prison requis contre l'ancien Premier ministre Moussa Mara - 29/09/2025

Manifestations à Madagascar: au moins 22 morts selon l'ONU, le président renvoie le gouvernement

Manifestations à Madagascar: au moins 22 morts selon l'ONU, le président renvoie le gouvernement - 29/09/2025

Netanyahu s'excuse auprès du Qatar pour les récentes frappes

Netanyahu s'excuse auprès du Qatar pour les récentes frappes - 29/09/2025

Prix Yidan 2025 : Le lauréat, Mamadou Amadou LY, se glorifie d’une victoire pour le Sénégal

Prix Yidan 2025 : Le lauréat, Mamadou Amadou LY, se glorifie d’une victoire pour le Sénégal - 29/09/2025

AFFAIRE MADIAMBAL DIAGNE : L’AFFECTATION DES COMMISSAIRES N’EST PAS UN SIGNE DE RUPTURE ( Colonel de Gendarmerie (er) Doudou Sall )

AFFAIRE MADIAMBAL DIAGNE : L’AFFECTATION DES COMMISSAIRES N’EST PAS UN SIGNE DE RUPTURE ( Colonel de Gendarmerie (er) Doudou Sall ) - 29/09/2025

Kaolack: Un homme décède lors d'une cérémonie funèbre

Kaolack: Un homme décède lors d'une cérémonie funèbre - 29/09/2025

14ᵉ Session de l’AG du Conseil des ministres Africains de l’Eau : Abass Fall alerte sur les défis d’eau et d’assainissement à Dakar

14ᵉ Session de l’AG du Conseil des ministres Africains de l’Eau : Abass Fall alerte sur les défis d’eau et d’assainissement à Dakar - 29/09/2025

Santé: ​L’essentiel à retenir sur le MONKEYPOX en 7 points

Santé: ​L’essentiel à retenir sur le MONKEYPOX en 7 points - 29/09/2025

Kaolack - Inondations à Thioffack : Les habitants interpellent les autorités étatiques

Kaolack - Inondations à Thioffack : Les habitants interpellent les autorités étatiques - 29/09/2025

[Contribution] Campagne de déguerpissement : et si on voyait plus loin que des tables renversées ?

[Contribution] Campagne de déguerpissement : et si on voyait plus loin que des tables renversées ? - 29/09/2025

Réseau international de téléphones volés démantelé à Dakar : deux Chinois au cœur de l’affaire !

Réseau international de téléphones volés démantelé à Dakar : deux Chinois au cœur de l’affaire ! - 29/09/2025

Opération “Contender 3.0” / Interpol frappe fort au Sénégal : un vaste réseau d’arnaques sentimentales démantelé

Opération “Contender 3.0” / Interpol frappe fort au Sénégal : un vaste réseau d’arnaques sentimentales démantelé - 29/09/2025

Viksit Bharat Run 2025 : l’Inde et le Sénégal unis dans la course vers l’autonomie

Viksit Bharat Run 2025 : l’Inde et le Sénégal unis dans la course vers l’autonomie - 29/09/2025

Thiès - Talla Sylla choisit de s'opposer :

Thiès - Talla Sylla choisit de s'opposer : "Des gens se sont sacrifiés pour ce pays[...]. On ne peut pas accepter d'avoir des dirigeants arrogants!" - 29/09/2025

Le Sénégal et la question de Palestine:

Le Sénégal et la question de Palestine: " le Sénégal considère son soutien à la lutte légitime du peuple palestinien comme un devoir..." ( Mansor CISS) - 28/09/2025

CE QUE LE PARTI SOCIALISTE DOIT FAIRE …

CE QUE LE PARTI SOCIALISTE DOIT FAIRE … - 28/09/2025

Santé : Gran Canaria, nouvelle destination pour le tourisme médical en Afrique de l’Ouest

Santé : Gran Canaria, nouvelle destination pour le tourisme médical en Afrique de l’Ouest - 28/09/2025

GOUDOMP (Sédhiou) : Colère du Dr Abdoulaye Faty (maire de Kolibantang) sur la démarche de la coordination du parti Pastef dans le département de Goudomp

GOUDOMP (Sédhiou) : Colère du Dr Abdoulaye Faty (maire de Kolibantang) sur la démarche de la coordination du parti Pastef dans le département de Goudomp - 28/09/2025

Les journalistes attaqués par le maire Bilal Diatta: le SYNPICS hausse le ton interpelle le ministre de l’Intérieur

Les journalistes attaqués par le maire Bilal Diatta: le SYNPICS hausse le ton interpelle le ministre de l’Intérieur - 28/09/2025

RSS Syndication