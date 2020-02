L'agriculture et l'insécurité alimentaire : Des universitaires engagent la réflexion pour relever les défis.

"L'agriculture face aux défis de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition dans un contexte de changement climatique", c'est le thème de la conférence publique ouverte ce matin entre universitaires et acteurs du secteur agricole et alimentaire. Cette conférence publique organisée par l'Institut des sciences de l'environnement (ISE) est une tribune d'échange et de partage sur des recherches qui pourraient aider à trouver les meilleures solutions aux défis de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition dans un contexte mondial marqué par le changement climatique...