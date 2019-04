« L’âge de la majorité aux fins du mariage n’est pas reconnu par l’Islam… Baye Laye recommandait de circoncire et de marier très tôt les jeunes » (Imam Mame Libasse Laye)

Le périple de Ngor, deuxième étape de l’Appel de Seydina limamouLaye a été marqué par le sermon de l’imam Seydi Mame Libasse Laye qui, dans la foulée, a pointé du doigt les maux dont souffre la société sénégalaise plus particulièrement la jeunesse. Selon le guide religieux, Seydina LimamouLaye avait déjà averti la communauté sur les divertissements et le libertinage qui guettent la jeunesse. À en croire ce petit-fils du Mahdi, l’âge de la majorité (18 ans) aux fins de mariage n’est pas reconnu par l’Islam. Avant de soutenir que « Baye Laye recommandait de circoncire et de marier très tôt les jeunes », afin d’échapper aux traquenards du diable.