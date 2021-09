« L’affaire des passeports diplomatiques impliquant des députés sera traitée conformément aux Lois et Règlements en vigueur » (Direction de la Communication de l’Assemblée nationale)

« L’affaire des passeports diplomatiques impliquant des députés sera traitée conformément aux Lois et Règlements en vigueur, en jugulant la part de l’émotion », a assuré la Direction de la Communication de l’Assemblée nationale dans un communiqué.



Le document informe que Boubacar Biaye et Mamadou Sall, les deux députés mis en cause, ont été déjà entendus par le président de l’Assemblée nationale, qui avait pris l’initiative de les convoquer, le mardi 7 septembre 2021.



« En présence du Président du Groupe parlementaire Bennoo Bokk Yaakaar, le Président de l’Assemblée nationale a reçu le Député Boubacar Biaye pour l’entendre sur le dossier évoqué dans la presse », lit-on dans le communiqué.



Lequel renseigne que le député Mamadou Sall, qui se trouvait à Salémata, dans la Région de Kédougou, a été reçu le lendemain, jour de son retour à Dakar, par le président de l’Assemblée nationale.



Bien avant cela, le Secrétaire général de l’Institution avait ouvert un dossier sur la question, en attendant de plus amples informations.





« La levée de l’Immunité parlementaire obéit à une procédure définie, avec précision, par la Loi organique tenant lieu de Règlement intérieur de l’Assemblée nationale », rappelle la Direction de la Communication de l’Assemblée nationale.