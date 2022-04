L’affaire Papa Demba Wagne : « La victime va déposer une plainte et nous allons l’accompagner » (Aïssata Tall Sall)

Le cas du sénégalais violenté en Italie et qui a défrayé la chronique ces derniers jours n’a pas échappé aux parlementaires qui ont interpellé ce matin la ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur durant le vote de certains projets de loi.



Mais au cours de ces différentes interpellations des députés, Me Aïssata Tall Sall regrette ce qui s’est passé avec Pape Demba Wagne et n’est point attentiste face à la situation : « Notre souci est de faire le suivi. Je rappelle que lorsque les évènements ont eu lieu j’étais à Podor. Mais quand le président m'a saisie directement, j’ai parlé au directeur de cabinet pour suivre cette affaire. C’est par la suite que nous avons interpellé Pape Abdoulaye Seck qui a bien fait le travail qu’il fallait en rencontrant les autorités de la localité. »



« Le concerné va faire une plainte et nous allons la suivre… », ajoute-t-elle.



La ministre des affaires étrangères de rappeler que l’Italie est un pays partenaire et qui a beaucoup regretté cet acte...