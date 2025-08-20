L’affaire ArcelorMittal–État du Sénégal : 140 millions $ en jeu, Aly Ngouille et Birima convoqués devant le juge


L’affaire ArcelorMittal–État du Sénégal : 140 millions $ en jeu, Aly Ngouille et Birima convoqués devant le juge
Le feuilleton judiciaire de l’affaire ArcelorMittal–État du Sénégal connaît un tournant majeur. Selon les informations de L’Observateur, le Doyen des juges a entamé une série d’auditions pour tirer au clair le protocole de paiement de 140 millions de dollars, une somme qui continue de soulever des soupçons d’opacité et de détournements.
 
Aly Ngouille Ndiaye ouvre le bal
 
La première convocation est tombée hier matin à 10 heures pour Aly Ngouille Ndiaye, ancien ministre de l’Industrie et des Mines. Il a été invité à préciser son rôle dans la gestion du contentieux avec ArcelorMittal, dossier hérité dès la passation de service avec Abdoulaye Baldé. Selon ses propres révélations faites devant l’Assemblée nationale en 2015, il avait alors reçu deux documents déterminants : « Sentence » et « Transaction », qui pourraient constituer la clé du dossier.
 
Birima Mangara attendu sur les signatures
 
L’ancien ministre du Budget, Birima Mangara, est lui aussi dans le viseur. Le juge veut savoir qui a validé le protocole transactionnel de 140 millions de dollars, assorti de 10 millions de frais supplémentaires. L’Agent judiciaire de l’État (AJE) avait refusé de signer, mais une signature figure bel et bien sur les documents. Était-ce celle de Mangara, ou celle de son collègue de l’Économie et des Finances, Amadou Bâ ?
 
 
 Une affaire ancienne qui refait surface
 
Comme le rappelle L’Observateur, l’origine de l’affaire remonte à la rupture du contrat liant l’État à Koumba Ressources sous la présidence de Me Abdoulaye Wade, rupture qui avait entraîné une condamnation arbitrale de 49 milliards FCFA. Après négociations, un accord du 23 juillet 2010 avait ramené ce montant à 37,5 milliards, payable sur cinq ans, mais assorti d’une clause de confidentialité imposant le silence vis-à-vis de l’opinion publique.
 
Une relance sous Diomaye Faye
 
Le président Bassirou Diomaye Faye a relancé le dossier en saisissant la justice via l’Agent judiciaire de l’État. Une information judiciaire a été ouverte pour corruption, association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, recel et escroquerie, visant plusieurs filiales du groupe ArcelorMittal. Les responsables de ces entités n’ont pas encore été entendus, mais leur tour viendra.
Mercredi 20 Août 2025
