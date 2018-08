« L’administration n’est pas ingrate, ce sont les hommes qui l’animent qui sont ingrats » Alioune Ndiaye, R3D, candidat à la présidentielle.

R3D est ainsi au centre d’un réseau régional et international de compétences : élus et collectivités dans le cadre de la communalisation universelle, entreprises innovante… Selon son secrétaire général, l’ancien Inspecteur d’Académie de Tamba et de Kaolack, M. Alioune NDIAYE, « le Mouvement Politique R3D s’est donné comme objectif de mettre en œuvre une politique de développement local dans divers territoires, dans un esprit de coopération et de soutien aux collectivités et acteurs concernés. Animée par les valeurs humanistes, faisant référence à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et de la Convention internationale des droits de l’Enfant, R3D inscrit ses actions dans une approche stratégique et globale de développement local. Nous prenons en compte l’histoire, les particularités sociales, économiques et culturelles des communautés avec lesquelles nous travaillons. Cette approche territoriale, permettra de construire des projets qui associent pleinement les populations et les décideurs locaux. »









Ainsi, les grands principes qui guident son actions sont une approche territoire, un bénéfice collectif, l’appropriation et la participation des acteurs, une méthodologie adaptée à chaque territoire et une démarche évolutive, afin de ne pas figer les opportunités de partenariats locaux et de s’inscrire dans une logique remontante »



Et l’ensemble de ces principes, ont pour but : « l’amélioration durable des revenus et du cadre de vie des populations ; Le renforcement de la capacité de participation des communautés ; La préservation et valorisation de l’environnement naturel et culturel et L’éducation.







L’expérience du Mouvement Politique R3D veut offrir un modèle d’intervention dans le domaine du développement local dans les espaces ruraux du monde, qui ne se limite pas seulement à un volet technique mais s’inscrit dans une approche stratégique et globale du développement. En effet, « accompagner le développement signifie pour R3D soutenir la structuration d’une économie locale qui limite l’exode rural et améliore le cadre de vie. »