L’administration du travail dans la croissance de la productivité multifactorielle au Sénégal

ANNEE Etablissements ouverts Emplois générés Etablissements fermés Emplois perdus 2018 1567 8567 242 1941 2019 1713 8619 280 1969 TOTAL 3280 17186 522 3910

L’administration du travail a la particularité de dépendre intégralement d’une convention internationale. En effet, c’est la convention n°150 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) qui régit l’administration du travail et en même temps définit son système de fonctionnement. Ces services déconcentrés ont un fondement juridique différent des autres administrations publiques. Nous avons la convention internationale n°81 et son protocole sur l’inspection du travail et celle n°129 sur l’inspection du travail (agriculture). Le corps de inspecteurs et contrôleurs du travail est régit par des conventions internationales ratifiées par le Sénégal ; la communauté internationale suit attentivement ses activités par le Bureau International du Travail et encourage les Etats signataires à mettre à leur disposition toutes les conditions et moyens pour une administration de travail performante. L’Organisation Internationale du Travail a très tôt compris qu’une administration du travail de qualité contribue et favorise le bien-être social et économique d’un pays. Déjà en 2006, le conseil d’administration de l’OIT faisait la remarque suivante : « Une inspection du travail efficace et équipée de manière adéquate apporte une contribution significative au développement économique, à la cohésion sociale et à la bonne gouvernance. » Le monde du travail subit en permanence de lourdes pressions liées à l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), aux contraintes et exigences de la finance internationale, aux mutations diverses et aux problèmes internationaux tels que la pandémie de la Covid 19 et le changement climatique. Face à ces difficultés majeures, l’administration du travail est obligée de se doter des moyens énormes pour être une unité administrative à haute performance, capable de traiter des complexités dans une démarche sytémique.L’administration du travail contribue beaucoup dans l’activité économique en apportant une forte contribution sur le Produit Intérieur Brut(PIB). En améliorant le climat social par ses conseils et arbitrages dans les entreprises, l’inspecteur du travail crée de la valeur immatérielle qui impacte sur le volume des heures de travail qui réalisent avec la production réelle une productivité de travail. Alors se créé de la valeur ajoutée dans l’entreprise, cumulée sur le territoire national constitue le PIB. Cette valeur ajoutée rapportée au capital productif est le niveau de la productivité du capital. L’inspecteur du travail est très actif dans le cadre de l’amélioration des affaires pour la création d’entreprises par la facilitation et la formalisation des unités informelles.Source : Direction générale du Travail et de sécurité sociale, Rapport annuelle des statistiques du travail.L’administration du travail est une organisation protectrice, elle s’engage à renforcer le capital humain en entreprise par sa politique de sécurité et santé au travail. Il existe dans le monde plus 400 millions victimes d’accidents du travail et maladies professionnelles. Consciente de la gravité d’une telle situation et ses lourdes conséquences sur la productivité nationale, l’administration du travail multiplie ses contrôles sur les lieux de travail pour veiller à l’application de la législation et veiller à l’organisation de la prévention des risques professionnels. Il urge de doter de moyens considérables tels que véhicules adaptés, instruments de contrôles, et des primes d’encouragement pour mieux promouvoir le travail décent sur l’étendue du territoire. C’est l’administration du travail qui a la charge de la promotion du travail décent pour réduire l’extrême pauvreté et celle de prévention proactive.Le cout financier et social des accidents de travail et maladie professionnelle s’élève chaque année et montre les insuffisances de notre système de sécurité sociale. Selon le rapport 2017/2018 de l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie, « les travailleurs affiliés à la Caisse de Sécurité Sociale ont bénéficié de 3083775388 FCFA et de 3274230329 FCFA respectivement en 2017 et 2018 au titre des indemnités d’accident de travail, les indemnités versées aux allocataires en situation d’incapacité temporaire sont de 10,5% en 2017 et de 10,2% en 2018. » Des budgets de formation doivent être votés et des conventions de partenariat établis pour permettre à l’administration du travail d’élargir sa compétence et se perfectionner davantage dans l’identification des dangers et l’évaluation des risques, l’analyse par exemple des causes d’explosion ou inflammation sur les lieux de travail. En renforçant la protection sociale du capital humain des unités de production, l’administration du travail contribue au développement économique du pays en stimulant la productivité nationale.En conclusion, l’Etat doit reconsidérer les dotations allouées à l’administration du travail pour lui permettre de participer pleinement à la construction nationale en accroissant les productivités, de veiller au respect des normes de travail et sur le climat social.