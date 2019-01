L’administration des douanes étale les chiffres de ses activités de 2018 dont 689,43 milliards

L’administration de la douane a fait face à la presse cet après-midi pour communiquer les résultats de ses activités au cours de l’année 2018. Les soldats de l’économie ont pu mobiliser 681,43 milliards de Fcfa contre 649 milliards en 2017, soit une hausse de 32,43 milliards en valeur absolue et 5 % en valeur relative. Non sans rappeler les autres recettes réalisées telles que les saisies de produits défectueux qui portent sur 21 milliards, les procédures contentieuses et les enquêtes évaluées à 8 milliards, entre autres. Le dg des Douanes sénégalaises, Oumar Diallo a réitéré son engagement à répondre aux sollicitations des citoyens, de l’autorité étatique ainsi qu’aux opérateurs économiques conformément à sa mission économique, fiscale et sécuritaire, mais aussi de battre les records à chaque année.