L'acte 1 de Rewmi en perspective de la présidentielle

Des dizaines d'experts et cadres de Rewmi se sont réunis pour mettre en place une stratégie afin de remporter la présidentielle de février prochain. Des groupes thématiques ont été formés pour discuter de l'Education, l'agriculture, la sécurité, la santé, la diplomatie, le social, etc. En différents pôles, les travaux ont porté sur un ensemble de propositions. Lesquelles propositions, une fois adoptées, vont constituer le programme du candidat Idrissa Seck. "Les conclusions seront discutées avec les sénégalais de tout bord. Ensuite, nous allons amender notre programme qui sera disponible sur internet", a promis le président de Rewmi. Les ambitions de "Idy" pour le Sénégal serviront de tableau de bord aux différents responsables qui investiront le pays. Il a été question de jeter les bases du nouveau programme de gouvernance afin de remporter la présidentielle de février prochain. Et, Idrissa Seck a ainsi indiqué les éléments d'orientation qui permettent de décliner une feuille de route...