L'accord céréalier en mer Noire prolongé de deux mois, annonce Erdogan

L'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes par la mer Noire a été prolongé de deux mois, a annoncé mercredi le président turc Recep Tayyip Erdogan.



"Il a été décidé de prolonger de deux mois supplémentaires l'accord céréalier en mer Noire", conclu en juillet 2022, a déclaré le chef de l'Etat turc à propos de cet accord concernant l'Ukraine et la Russie.



Le Kremlin avait affirmé mardi qu'il restait "beaucoup de questions sans réponse" à régler avant de prolonger l'accord, qui arrivait à expiration jeudi soir.



Signé en juillet dernier entre les Nations unies, l'Ukraine, la Russie et la Turquie, l'accord a permis d'exporter ces dix derniers mois plus de 30 millions de tonnes de céréales ukrainiennes.



L'accord, qui a permis de soulager la crise alimentaire mondiale provoquée par la guerre, avait précédemment été renouvelé pour 60 jours, le 19 mars.



En théorie, les reconductions sont censées être valables 120 jours, mais la Russie avait dit n'avoir accepté qu'une prolongation de 60 jours.



Moscou affirme que si les exportations de céréales ukrainiennes ont pu reprendre, les exportations des engrais et des produits alimentaires russes restent quant à eux entravées par des obstacles liés aux sanctions imposées par les pays occidentaux après le déclenchement de l'offensive russe contre l'Ukraine en février 2022.