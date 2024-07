L'accès universel à l'électricité : Les entreprises professionnelles de l'Energie tend la main à l’Etat

« Contribution du mouvement des entreprises professionnelles de l'Énergie (MEPE) pour l'accès universel à l'électricité » est le thème de la 1ère édition du panel du mouvement des entreprises professionnelles de l’énergie (MEPE). Une activité qui a réuni les professionnels de l'industrie énergétique, les partenaires financiers, les experts internationaux et les représentants du gouvernement pour discuter des défis et des opportunités actuelles du secteur énergétique.







Prenant la parole au nom du mouvement, Moussa Alga Ndiaye, /ALGA plaide pour l’accompagnement de l’Etat pour pouvoir créer des champions dans le secteur. « En tant que chefs d’entreprises, on fait face à d’énormes difficultés. Nous ne ressentons pas l’accompagnement des autorités étatiques. Nous appelons les autorités à avoir confiance aux entreprises locales en nous réservant une partie de la commande publique, de garantie auprès des banques » lance-t-il.







Toutefois, il note aussi que la faible production de la Senelec qui est de 1800 mégawatts cette année ne couvre pas plusieurs zones. « C’est l’accès à l’électricité rurale qui pose problème. Il y a plus de 14.000 localités qui sont dans le noir qui attendent à être électrifiées » note le patron de l’entreprise ALGA.