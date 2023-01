L’accès à l’énergie : Lancement du processus d'élaboration du Plan Stratégique du Réseau des Jeunes et des Femmes dans les énergies

Le ministre de l’énergie Sophie Gladima Siby a procédé ce matin au lancement du plan stratégique du réseau des jeunes et des femmes. Créé depuis novembre 2021, le REGEP-GEONET constitue un relais actif entre la cellule genre du Ministère du Pétrole et des Energies, les populations déconcentrées et les institutions éducatives.



Ce Réseau des Femmes et des Jeunes dans les Energies (REGEP-GEONET) est un instrument de renforcement et de contrôle pour l'atteinte des objectifs fixés dans le secteur des Energies, particulièrement l'équité et la justice sociale prônés par la CEDEAO et les partenaires qui appuient l'accès universel à l'électricité du pays en 2025…