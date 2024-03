L'Union internationale de la Presse francophone (UPF) condamne l’agression de MNF

L’UPF dénonce « un acte barbare contre la consœur Maïmouna Ndour Faye, directrice de la 7Tv attaquée et violemment agressée hier en revenant d’une émission à la 7Tv. L’Union de la presse francophone qualifie cette agression comme une ignominie sans nom et sur une terre de démocratie et de liberté de presse comme le Sénégal. L'UPF se veut solidaire des professionnels des médias et aux côtés des journalistes sénégalais quelle que soit leur ligne éditoriale face à ce sinistre attentat contre la personne d'une professionnelle accomplie.







Au moment où la presse fait encore les frais de la violence aveugle et des pratiques les plus affreuses pour intimider les professionnels des médias, l’UFP invite les autorités sénégalaises à protéger du mieux ce rempart de la démocratie et les enjoigne à mener avec diligence une enquête exhaustive pour interpeller l'auteur de cet acte criminel.