L'Union africaine met en garde contre une "balkanisation" de la RDC

L'Union africaine (UA) a mis en garde dimanche contre une "balkanisation" de la République démocratique du Congo (RDC), alors que des combattants du M23 alliés à des troupes rwandaises sont entrés dans Bukavu.



"Nous ne voulons pas d'une balkanisation de la RDC", a plaidé lors d'une conférence de presse le commissaire à la Paix et la Sécurité de l'UA, Bankole Adeoye, tout en "appelant au retrait immédiat du M23 et de ses partisans de toutes les villes occupées", sans nommer le Rwanda.



Des colonnes de combattants du M23 ("Mouvement du 23 Mars") et leurs alliés rwandais sont entrés dimanche dans le centre de Bukavu, grande ville de l'Est de la RDC.



Le groupe armé antigouvernemental a pris fin janvier le contrôle de Goma, capitale provinciale du Nord-Kivu, avant de progresser dans la région voisine du Sud-Kivu.



Plusieurs pays, ainsi que les Nations unies, ont mis en garde contre les risques d'une "escalade régionale".



Bankole Adeoye, lors d'une déclaration faite durant le sommet annuel des chefs d'Etats de l'UA à Addis Abeba, a également appelé au "respect de la souveraineté, de l'unité politique et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo", tout comme la veille le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.



"La seule façon de résoudre le problème dans l'est de la RDC est que toutes les parties s'assoient autour de la table, et l'Union africaine est prête à jouer ce rôle de médiation", a également affirmé M. Adeoye.