L’UEFA demande (déjà) des explications au PSG

Faut-il y voir un bon ou un mauvais signe ? Toujours est-il que trois mois après l’ouverture de son enquête à l’encontre du PSG pour déterminer si le club de la capitale est "en conformité avec l'exigence de rentabilité, en particulier à la lumière de ses récents transferts" – selon les termes employés par l’instance européenne le 1er septembre dernier – l’UEFA invite d’ores et déjà les dirigeants parisiens à s’expliquer, jeudi prochain à Nyon.



Le Journal du Dimanche assure ce jour que l'Instance de contrôle financier des clubs (ICFC) a suffisamment avancé sur le dossier pour soumettre à Nasser Al-Khelaïfi et consorts ses premières conclusions – une analyse approfondie appelant évidemment des justifications. Si la cellule rattachée à la maison-mère du ballon rond continental n’aurait que peu de doutes sur la capacité du PSG à générer d’énormes profits dans le futur – le patron suscité tablant lui-même sur une hausse des revenus comprise entre 20 et 40% d’ici à la fin de la saison – elle s’interrogerait en revanche sur les montages financiers dressés par cet acteur irrévérencieux qui en quelques années a bouleversé le paysage footballistique européen.

Les arguments de Tebas entendus

En interne au sein de l’UEFA, on certifie que la plainte déposée par la Liga et son président agité Javier Tebas n’a que peu d’impact. Seulement dans les faits, la structure qui veille à la pérennité du football sur le Vieux continent ne peut être sourde aux complaintes des mastodontes historiques que sont - outre le Barça et le Real, tous deux vexés par le PSG cet été – les Bayern, Arsenal ou Liverpool, autant de clubs qui dans les milieux autorisés ne se priveraient pas de dénigrer les audacieuses entreprises parisiennes.

En 2014, le PSG avait été épinglé par l’UEFA pour ses accointances avec la Qatar Tourism Authority – un sponsor beaucoup trop généreux et surtout directement lié aux propriétaires mêmes du club. L’ICFC s’emploie aujourd’hui à étudier de près les relations entre le vice-champion de France et des partenaires qatariens tels que QNB (banque), Ooredoo (opérateur téléphonique) ou Aspetar (centre médical). "Leurs sponsors sont liés à un Etat et ne correspondent pas au marché", martelait il y a peu Tebas, figure de proue du lobby anti-PSG. Un argument qu’entend manifestement l’UEFA. La belle revalorisation annoncée du contrat équipementier avec Nike ou la vente de quelques joueurs cet hiver ne seraient donc pas les seuls leviers parisiens pour satisfaire aux exigences du Fair Play Financier. La convocation de jeudi, ainsi, pourrait prendre des allures de rappel à l’ordre. Aucun verdict toutefois n’est attendu avant le printemps prochain.