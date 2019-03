L'UEFA annonce l'ouverture d'une enquête disciplinaire contre Neymar

L'UEFA a annoncé qu'elle chargeait l'Instance de contrôle, d'éthique et de discipline d'ouvrir une enquête au sujet des commentaires déplacés du joueur du Paris SG Neymar sur les réseaux sociaux.



Ceci suite au 8e de finale retour de l'UEFA Champions League entre le Paris SG et Manchester United, joué le 6 mars 2019 en France », peut-on lire sur le communiqué officiel de l'UEFA. Le n° 10 du PSG risque donc une suspension. Pour rappel, Serge Aurier et Gianluigi Buffon avaient écopé de 3 matches pour des critiques et des insultes du même genre.