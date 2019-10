L’Olympique de Marseille négocierait un partenariat avec l’Académie de Diambars

L’OM pourrait mettre un pied sur le continent africain. Alors que le club phocéen dispose encore d’une belle aura dans plusieurs pays francophones, il n’y avait pas encore de concrétisation de partenariat. Cela pourrait se faire avec le TP Mazembe, un des clubs les plus titrés d’Afrique.

Selon l’Equipe, « des discussions ont en effet été entamées entre les deux entités, en vue de conclure une éventuelle collaboration, portant notamment sur la post-formation de jeunes joueurs. »



Partenariats à venir avec le TP Mazembe et Diambars ?



« Une délégation olympienne doit se rendre prochainement à Lubumbashi (…). Elle en profiterait pour visiter les installations de Mazembe, et notamment son académie, située à Futuka, à environ 30 kilomètres de Lubumbashi.», a fait savoir l’Equipe. De plus, l’OM travaillerait aussi depuis plusieurs mois sur un éventuel partenariat avec l’académie Diambars à Mbour. Le club sénégalais a notamment formé pendant ses premières années le joueur du PSG et ex-lillois : Idrissa Gana Guèye. L’Olympique de Marseille pourrait donc enfin concrétiser sa popularité dans certains pays africains avec ces possibles partenariats…