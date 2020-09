L’ONUDI soutient l’Industrie sénégalaise pour un développement économique.

« Le Sénégal a un potentiel agricole considérable et la crise sanitaire aura permis d’identifier un fait important, qui est l’indépendance alimentaire du pays », a indiqué le représentant de l’ONUDI, Christophe Yvetot, ce jeudi 03 Septembre, lors de l’atelier sur le pilotage du projet "agropoles compétitives intégrées."



Il rajoute que « L’industrialisation est redevenue une priorité. » Il a été noté également lors de cet atelier, la mise en place des zones économiques spéciales et des parcs industriels intégrés...



Le représentant de l’ONUDI a annoncé, à cet effet, une réunion des chefs d’État africains prévue en novembre à Niamey.



L’objectif majeur de cette rencontre sera d’échanger sur les stratégies de modernisation de l’agriculture sénégalaise et de création des emplois.