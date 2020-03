L'OMS annonce le début de tests d'un vaccin contre le Covid-19.

Les essais d'un vaccin contre le Covid-19 ont été lancés, a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), lors d'une conférence de presse à Genève, en qualifiant le virus d'«ennemi de l'humanité».







« Les premiers tests du vaccin ont commencé seulement 60 jours après le décryptage du génome du virus. C'est une réalisation inimaginable. Nous recommandons aux chercheurs du monde entier d'évaluer systématiquement les médicaments expérimentaux », a-t-il déclaré.







Au cours d'une visioconférence de presse ce mercredi 18 mars, M.Ghebreyesus a également précisé que le coronavirus représentait une menace sans précédent mais nous donnait aussi l'occasion de «nous rassembler contre un ennemi commun».







Un échange commun sur le Covid-19







En outre, le directeur général de l'OMS a annoncé la mise en place d'un programme d'échange de données sur différents traitements du Covid-19 à travers le monde.







« De nombreux petits tests de différentes méthodes peuvent ne pas nous donner de preuves claires et rassurantes des traitements qui aident à sauver des vies. L'OMS et ses partenaires organisent de ce fait dans de nombreux pays une étude dans laquelle certains de ces traitements non testés sont comparés », a-t-il expliqué.



Selon lui, le nouveau programme aidera à identifier les traitements les plus efficaces.







L'Argentine, Bahreïn, le Canada, la France, l'Iran, la Norvège, l'Afrique du Sud, l'Espagne, la Suisse et la Thaïlande ont déjà rejoint l'échange d'informations sur les différents réponses à apporter au coronavirus.



Le coronavirus a touché plus de 200.000 personnes à travers le monde et le nombre de ses victimes s’élève déjà à 8.000, selon les derniers chiffres de l'OMS.