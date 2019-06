L’OIF mise sur la politique linguistique comme outil de développement.

Faire des langues une affaire culturelle ou même un outil de développement, tel est l'objectif de l'Organisation internationale de la francophonie (Oif). Cette dernière compte ainsi concrétiser les politiques linguistiques et stratégiques de développement culturel initié il y'a deux ans. Un projet qui entre dans le cadre de l'accompagnement des États francophones du Sud dans la formulation et la mise en oeuvre de ces politiques. Ainsi, l'objectif consiste à renforcer l’usage du français comme langue de communication, de coopération et d’enseignement.