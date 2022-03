L'Iran au début du XVe siècle de l’Hégire solaire (Par Dr Mohammad Reza Dehshiri, Ambassadeur d'Iran au Sénégal)

Dans le calendrier iranien, qui est basé sur solaire, le 21 mars est le début de l'année 1401 de l’Héjire solaire et le début du XVe siècle dans le calendrier iranien qui est basé sur des calculs mathématiques et astronomiques. Ce siècle s'intitule le siècle de l'espoir dans la pensée iranienne.



Le 21 mars est aussi le début du printemps en tant que manifestation du Norouz iranien qui est le symbole de la modération car la fraicheur et la chaleur sont équilibrées. Le Norouz est une sorte de modération et d'espoir qui brise vraiment les frontières et les murs de l'assujettissement et relie les êtres humains ; un vrai lien basé sur de hautes valeurs humaines.

Nowruz nous apprend à être modérés. Nowruz nous promet que la domination du froid et de l'obscurité se brisera et que le printemps viendra. Nowruz rappelle la fin de la morosité et de la léthargie et le début de l'éveil. Nowruz est un symbole d'espoir et de vie.

En fait, le premier Nowruz du 15ème siècle dans le calendrier persan a la teinte de l'histoire et de la civilisation qui devrait être analysée et considérée au niveau de la civilisation islamique et moderne.



À l'époque moderne, l'amitié, la tolérance et les valeurs morales humaines sont devenues le chaînon manquant de la vie internationale et des liens humains.

Dans des conditions où les grandes puissances, dans leurs slogans et dans la pratique, "donnent la priorité à leurs pays" et ne veulent la sécurité, le bien-être et la stabilité que pour leur propre peuple et ignorent les valeurs et les attentes des autres nations, et continuent de frapper le tambour des intérêts nationaux égoïstes, il semble que la communauté internationale ait plus que jamais besoin d'une restauration spirituelle et morale.



En effet, les nations du monde ont besoin d'un super modèle culturel dans lequel on ne parle pas de simple égoïsme, d'auto centrisme et d'entraide, et qui donne au monde une couleur et un revêtement plus moraux et humains.

Sur cette base, on peut oser dire que les "rituels de Nowruz", en raison du contact direct avec la nature, la vie et les caractéristiques humaines générales, ont le potentiel et peuvent être un facteur culturel influent sur la scène des relations internationales. La tradition et les festivités de Norouz sont un symbole de la vieille culture iranienne, qui, bien qu'ayant un âge avancé, est toujours debout et ses traditions et normes cachées se sont transmises de génération en génération.

L'accent mis sur les valeurs éthiques, la diffusion et le renforcement des liens humains et de la philanthropie, l'importance accordée à la nature et à l'environnement, la croyance en la possibilité de changement et d'amélioration, l'accent mis sur l'hygiène et la propreté sont parmi les caractéristiques exceptionnelles de la culture Nowruz, qui lui confèrent un impact mondial. . Bien sûr, ce n'est pas la simple revendication des Iraniens ; le potentiel d'influence et l'importance de ce rituel sont tels que le 23 février 2010, l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé une résolution et nommé le 21 mars "Journée mondiale de Norouz". Ainsi, pour la première fois dans l'histoire de l'organisation, Nowruz a été reconnu comme une cérémonie internationale.



Avant même cela, le dossier Nowruz a été inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en octobre 2009 par 7 pays civilisationnels (Iran, Azerbaïdjan, Inde, Kirghizstan, Pakistan, Turquie et Ouzbékistan) de la sphère Nowruz et en 2014 à la demande d'ajout de 5 autres pays (Afghanistan, Irak, Kazakhstan, Tadjikistan et Turkménistan) il a de nouveau été enregistré ; un processus qui montre les grandes capacités de cet événement à souder les nations entre elles.

Nowruz, en tant que fête ancienne, a eu un statut particulier dans l'histoire et la culture des pays de la région ; les pays de la sphère du Norouz entretiennent depuis longtemps d'anciennes relations historiques dans divers domaines et bien que leurs liens aient connu des hauts et des bas ces dernières années, la fête du Norouz a été une excuse pour renforcer les amitiés et étendre les relations entre les nations et les pays de la région. Nowruz inaugure le message humain qu'avec la nature, toute froideur, hostilité et problème pourraient être mis de côté et reconstruit. Nous pouvons être aussi gentils que Mère Nature et souhaiter la générosité, le développement et le bien-être non seulement pour une région et un groupe ethnique spécifiques, mais pour toute l'humanité et les vivants.

Donner de l'importance à ces valeurs humaines et morales dans les relations internationales peut toujours jeter les bases de la paix et de la stabilité ; parce qu'en donnant la priorité à ces traditions communes aux côtés d'objectifs et d'intérêts collectifs, nous pouvons réduire l'égoïsme et prévenir la discorde ; les pays qui organisent des festivités de Norouz peuvent, en s'appuyant sur les rituels communs de cette ancienne fête, évoluer vers des accords de coopération, de paix et d'amitié entre eux et avec d'autres États de la région et devenir un modèle de convergence.

Pendant ce temps, l'expansion du tourisme de Nowruz peut renforcer les économies des pays de cette sphère. Sur cette base, les pays de la sphère Norouz peuvent, du fait de leur compréhension de leur identité commune, évoluer vers le régionalisme, et par là accroître leurs interactions dans tous les domaines. Malgré le régionalisme avec des objectifs politico-sécuritaires, dans ce type de régionalisme il y a plus de solidité et les pierres angulaires valeur-culturelles lui donnent un âge plus long et plus stable.

En conséquence, la sphère civilisationnelle du Nowruz dispose de nombreuses capacités potentielles de coopération et de façonnage de la culture mondiale, qui doivent prendre un aspect opérationnel par les efforts des dirigeants de ces pays. Ainsi, regarder Norouz ne devrait et ne pourrait être quelque chose de limité, de fermé et de national ; pour la République islamique d'Iran, qui a des aspirations civilisationnelles et qui a toujours essayé de façonner un ordre régional indigène et introspectif (sans ingérence de puissances étrangères), cette ancienne tradition est un début proactif pour jouer des rôles, produire de la culture et établir des normes sur la scène régionale et la mondiale; une question qui n'aboutira à rien par de simples slogans et discours et nécessite une réflexion stratégique, une planification et un développement délibéré de la coopération et des relations avec le monde, en particulier avec l'Afrique et les pays comme le Sénégal qui ont la culture de la paix, de l'amitié et de la teranga.

Dr Mohammad Reza Dehshiri

Ambassadeur de la R.I. d'Iran au Sénégal et au Cabo Verde