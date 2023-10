L'Iran accuse Israël de commettre un "génocide" à Gaza

L'Iran a accusé mercredi Israël de commettre un "génocide" contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, alors qu'Israël a intensifié ses frappes sur ce territoire palestinien en réponse à une attaque sanglante du Hamas sur son sol le 7 octobre.



"Les attaques du régime sioniste ont atteint une intensité telle qu'il apparaît que l'objectif est le massacre du peuple palestinien à Gaza", a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, dans une lettre adressée au Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, Volker Türk.



"Les déclarations des autorités du régime israélien et les attaques généralisées et systématiques des forces sionistes dans la bande de Gaza montrent qu'il s'agit d'une campagne de génocide du peuple palestinien", a-t-il accusé.



Plus de 1.400 personnes ont été tués en Israël depuis le 7 octobre par les commandos du Hamas, en majorité des civils, selon les autorités israéliennes qui estiment qu'environ 220 Israéliens, étrangers ou binationaux, sont retenus en otages.



Le Hamas a affirmé mercredi que plus de 6.500 personnes, en majorité des civils, ont été tuées par les bombardements israéliens, déclenchés en représailles à l'attaque.



Plus tôt dans la journée, l'ayatollah Ali Khamenei, la plus haute autorité d'Iran, a accusé les Etats-Unis de "diriger en quelque sorte" les opérations menées par Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza.



"Les Etats-Unis sont les complices incontestables des crimes" à Gaza, a déclaré le guide suprême dans un discours prononcé à Téhéran.



Ils ont "sur les mains (...) le sang des opprimés, des enfants, des patients, des femmes et des autres", a-t-il ajouté, au 19e jour de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, qui contrôle la bande de Gaza.



Le 10 octobre, l'ayatollah Khamenei avait nié l'implication de son pays dans l'attaque d'une ampleur et d'une violence sans précédent, tout en réaffirmant le soutien iranien "à la Palestine".



L'ayatollah Khamenei a affirmé mercredi que "la nation palestinienne" allait sortir "victorieuse" du conflit. "Le monde futur est celui de la Palestine, pas celui du régime sioniste", a-t-il déclaré.



Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a adressé mardi une mise en garde à Téhéran, déclarant que les Etats-Unis réagiraient de manière "décisive" à toute attaque menée par "l'Iran ou ses intermédiaires" au Moyen-Orient.