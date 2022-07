L'Intersyndicale des travailleurs de la SEN'EAU se braque : 72h de grève à partir de ce vendredi, et assemblée générale prévue lundi prochain…

L'Intersyndicale des travailleurs de la SEN'EAU, dans la poursuite de son plan d'actions marqué cette semaine par une grève générale depuis ce lundi 25 Juillet, tient à informer les travailleurs et l'opinion publique de son nouveau mot d'ordre.



En effet, suite à la non satisfaction de la plateforme revendicative et face à la mauvaise volonté de la Direction Générale à engager des négociations sérieuses sur les points de la plateforme revendicative des travailleurs, l'intersyndicale décide de décréter à nouveau 72 heures de grève, pour le vendredi 29, samedi 30 et lundi 01 Août dans tout le périmètre affermé et d'une assemblée générale le lundi 01 Août à Hann à partir de 08 heures.



Toutefois, l'intersyndicale tient à alerter les autorités Étatiques et l'opinion publique sur les conséquences de cette grève avec comme seul et unique responsable la Direction Générale de la SEN'EAU, en l'occurrence Madame Jany Arnal...