L'Imam Alioune Moussa Samb met les pieds dans le plat : "Ce qu'on attend d'un étudiant..."

La récente crise estudiantine s'est invitée au sermon de l'Imam ratib de la grande mosquée de Dakar. Il faut plutôt dire que l'Imam Alioune Moussa Samb s'est permis de remettre les étudiants à leur place en leur rappelant ce que le pays et leurs parents attendent d'eux.



Pour l'Imam de la grande mosquée, les conditions d'études des étudiants sénégalais sont meilleures que celles de leurs camarades qui sont en Europe. Alioune Moussa Samb de marteler que l'État du Sénégal fait des efforts pour mettre les étudiants dans des conditions optimales de réussite. "Il appartient aux parents de dire à leurs enfants qu'ils doivent savoir raison garder en reprenant les cours car ce qu'on attend d'un étudiant, c'est d'apprendre et non d'exiger quoi que ce soit des autorités", conseille l'Imam Ratib.