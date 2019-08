L'ITIE restitue l'étude de faisabilité du système de télédéclaration et de base de données du secteur extractif.

On s’achemine vers la mise en place d’une plateforme où toutes les données relatives au secteur extractif seront accessibles. Le comité national de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives a fait des efforts dans ce sens et a présenté au cours d’un atelier accueilli ce jeudi 08 août, par un hôtel de la place, la restitution de l’étude de faisabilité du système de télédéclaration et de base de données du secteur extractif.

Eva Marie Coll Seck qui a fait face à la presse, à la pause, de relever que ce sera l’occasion d’interconnecter les collectes que font les différents acteurs présents dans le secteur. Cette initiative qui en est à ses débuts, devrait à terme permettre la mise en place d’une plateforme unique où toutes les données seront mises à la disposition du public pour éviter les spéculations, qui font souvent légion dans ce secteur si stratégique. À en croire la présidente du Comité national de l’ITIE, cette plateforme qui pourrait être gérée par le ministère des Finances, peut être opérationnel d’ici la fin de l’année.