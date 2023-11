L’ISRA dans une énorme zone de turbulences / Les 03 syndicats entament une série de débrayages pour exiger la signature des décrets

Leur grogne était déjà forte mais elle semble être tombée jusque-là dans l’oreille d’un sourd. Aujourd’hui, ils comptent clairement verser dans une posture plus radicale. Les travailleurs de l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) en ont visiblement marre de devoir procéder par des rappels. Dans une déclaration mutuelle faite par les trois syndicats qui les regroupent ( à savoir le Syndicat de la Recherche Scientifique et Technique Agricole (SYRESTA), le Syndicat National des Travailleurs de la Recherche Agricole (SYNTRA) et le Syndicat Autonome de la Recherche Agricole et Agroalimentaire (SARAA), ils ont tenu à informer de leur engagement à enchaîner une série de débrayages.



Ainsi , informent-ils ( ces syndicats) tous leurs membres ont décidé du consensus qui suit : - Un débrayage le vendredi 1er décembre 2023 à partir de 09h00. A partir de la semaine du 04 décembre 2023, il sera observé des débrayage tous les mardis et vendredis à partir de 09h00. Les syndicalistes suspendent la levée de ce plan d’action à la signature des textes de décrets.



Pour une réussite totale des actions syndicales, les trois Secrétaires généraux que sont le Dr Modou Thiaw, Abdel Sakaly Sagna et Kader Sy demandent « à tous les camarades de respecter scrupuleusement le mot d’ordre ». Une situation qui risquent de plonger l’institut dans une zone de turbulences à haut risque. Affaire à suivre…