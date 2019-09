L’ISJA n’abdique pas : Au tour des filles du Lycée d’être renvoyées

La Direction de l’Institution Sainte Jeanne d’Arc reste droite dans ses bottes et n’entend pas abdiquer. Malgré la polémique soulevée hier après l’article de Dakaractu indiquant qu’elle avait mis sa menace à exécution en isolant et renvoyant les élèves de l’école primaire et le collège de l’établissement, elle a récidivé aujourd’hui. Les élèves du Lycée qui effectuaient leur rentrée aujourd’hui ont vu toutes les filles voilées être renvoyées. Une situation qui interpelle le Ministère de l’éducation. D’autant plus que les cours dans l’établissement scolaire démarrent effectivement à partir de demain 5 Septembre.