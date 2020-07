L’État du Sénégal va retirer le titre foncier du port de Bargny à Dame Diané

C’est une décision lourde de conséquences que l’État du Sénégal s’apprête à signifier à l’homme d’affaires Dame Diané, patron de Senegal Minergy Port (Smp), par ailleurs concessionnaire exclusif du port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou, selon "Confidentiel La lettre Quotidienne."

En effet, pour permettre à ce dernier de lever 300 milliards de francs CFA, l’État du Sénégal avait mis entre ses mains le titre foncier 12460/R d’une superficie de 500 hectares. Le projet en cours depuis 2017 est en phase de finalisation et le premier terminal devrait être livré dans six mois. Sur place, les travaux se poursuivent à un bon rythme, mais depuis depuis plusieurs mois, la tension est vive entre différents groupes proches du pouvoir sur ce dossier.

Les détracteurs de Diané accusent ce dernier de vendre des surfaces à des sociétés intéressées par un site sur le port. Un argument que balaie d’un revers de main, la direction de SMP. En réalité, titulaire du titre foncier, la société concessionnaire avait décidé de demander des droits d’entrée aux entreprises pétrolières, minières et celles qui font de la logistique, pour louer des espaces de plusieurs hectares. L’opération a généré 9 milliards selon nos informations. Mais les promoteurs du projet soulignent que cette somme est minime comparée aux investissements entamés sur le site qui ont déjà atteint la somme de 83 milliards pour la première phase.

Malgré tout, la situation est devenue très agaçante pour le gouvernement qui a décidé de retirer le titre à Diané, malgré sa proximité avec le Président Macky Sall, dont il est un des plus fidèles soutiens. En lieu et place, un bail simple lui sera accordé. Une situation juridique compliquée à mettre en place, mais l’État a les moyens politiques d’acter la décision, comme il l’avait fait avec la Sapco en 2012. Ce retrait pourrait contrarier le plan d’affaires de Diané et mettre en péril les investissements en cours sur le site...