L'État du Sénégal préoccupé par la sécurité des femmes et des enfants sur Internet

Représentant le ministre de l’Économie numérique et des télécommunications (Ment) à un atelier sur la sécurité des femmes et des enfants en ligne, tenu à Dakar ce lundi 05 août, Yoro Moussa Diallo a mis en exergue les mesures prises par l’État du Sénégal pour protéger les utilisateurs d’Internet.

Selon le Secrétaire général du MENT, un dispositif visant à renforcer la sécurité des femmes et des enfants est mis en place, à travers des stratégies de cyber-sécurité. En clair, un arsenal juridique est en vigueur pour dissuader les prédateurs sexuels qui pullulent sur Internet.