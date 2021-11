« L’État a mis 4 milliards de FCFA pour la conservation du parc Niokolo Koba » (Colonel Mame Gogo Banel Ndiaye.)

Dans l'objectif de renforcer, de conserver le parc de Niokolo Koba (patrimoine mondial) et de l'extraire de la liste des sites en péril, un atelier de formation sur le concept des systèmes de management de l'environnement a été organisé ce 16 novembre 2021 par le bureau de Mise à niveau des Entreprises du Sénégal avec la présence de partenaires comme l’Unesco et I’UICN.



« Le parc a été classé dans la liste des sites en péril depuis 2007 et malgré cela les agressions de toutes parts ont continué et cela a compromis sa valeur universelle et la valeur universelle représente tous les atouts que le parc doit présenter pour être extrait et a permis à l'État de prendre des mesures correctives. Et certaines mesures correctives ont été de mettre beaucoup de ressources financières en particulier 4 milliards de fcfa pour la conservation du parc » a déclaré le colonel Mame Gogo Banel Ndiaye, conseiller au Ministère de l'environnement et du développement durable. Selon le colonel toujours, l’État a mis un système de recrutement d'agents complémentaires avec 528 agents de différence entre 2007 et maintenant. Mais il y a toujours un gap pour bien faire.



Elle salue à cette occasion l'effort des partenaires de l’État et déclare que « la porte est toujours ouverte pour d'autres partenariats...