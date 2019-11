L'Etat Islamique désigne un nouveau « calife » et un nouveau porte-parole

Tués entre samedi et dimanche derniers dans des opérations conduites par des forces spéciales américaines et kurdes, dans le nord-ouest et nord-est de la Syrie, l'irakien Abou Bakr al-Baghdadi et le saoudien Abou Hassan al Muhajir ont été remplacés.



Abou Ibrahim al Hachemi al-Qurachi a été désigné nouveau « calife » de l'Etat islamique alors que Abou Hamza al Qurachi doit porter la voix de l'organisation terroriste.



C'est ce dernier, dans un enregistrement audio diffusé ce jeudi 31 octobre par l'organe de propagande du groupe, qui a donné l'information.



Dans cet élément audio de 7 minutes, la nouvelle voix du groupe terroriste indique que la désignation du nouveau calife a été actée par le conseil de la choura de l'organisation. La volonté du défunt calife autoproclamée a été aussi respecté, a-t-il ajouté.



Il a été demandé à « tous les musulmans » de faire allégeance au nouveau chef de l'Etat islamique.