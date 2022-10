« L’Entretien » reçoit Pape Sagna Mbaye : « Je suis venu avec des idées que nous allons confronter avec la réalité du terrain… Mon credo dans le secteur…»

Le nouveau ministre de la pêche « se jette à l’eau » et décline, en terrain connu, ses priorités dans un secteur de la pêche qu’il hérite de son prédécesseur, Alioune Ndoye. Conscient des enjeux et des nombreux défis qu’il aura à relever dans une conjoncture difficile, le ministre Pape Sagna Mbaye prône avant tout le dialogue dans le secteur. Pour le connaisseur du secteur de la pêche, tous les acteurs doivent être bien impliqués, qu’ils soient mareyeurs ou armateurs etc, son crédo reste l’implication de toutes les sensibilités pour faire face aux urgences sur lesquelles le gouvernement « de combat » compte s’appuyer pour sortir les Sénégalais de ce quotidien difficile.



« Il faudrait d’abord que le milieu soit pacifié, que les acteurs discutent entre eux pour trouver des solutions consensuelles dans tous les domaines pour avoir les résultats escomptés », a confié le nouveau ministre dans l’entretien qu’il a accordé à Dakaractu dix jours après sa nomination. Dans cet entretien, Pape Sagna Mbaye invite tous les acteurs tout comme son ministère, à faire l’état des lieux du secteur pour une meilleure prise en charge. Un message a été également lancé à l’endroit de ses collègues ministres au premier rang desquels Amadou Bâ, avec qui il compte faire cap sur les priorités qu’attendent les Sénégalais...