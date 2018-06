L’Autriche annonce l’expulsion de 60 imams liés à la Turquie, Ankara clame l’islamophobie

Le gouvernement autrichien a annoncé vendredi son intention de fermer sept mosquées et d'expulser 60 imams liés à la Turquie et leurs familles, soit 150 personnes au total, dans le cadre des mesures contre l'islam politique annoncées par le chancelier conservateur Sebastian Kurz

«Les sociétés parallèles et les tendances à la radicalisation de l'islam politique n'ont pas leur place dans notre pays», a déclaré le chancelier Sebastian Kurz.

«Ce n'est que le début», a averti le vice-chancelier Heinz-Christian Strache, le leader du FPÖ, lors d'une conférence de presse.

La Turquie a pour sa part dénoncé comme une mesure «islamophobe» et «raciste» cette offensive contre «l'islam politique».

La position idéologique du gouvernement autrichien va à l'encontre des principes du droit universel, des politiques de cohésion sociale, du droit des minorités et de l'éthique de la coexistence», a réagi sur Twitter Ibrahim Kalin, porte-parole du président Recep Tayyip Erdogan.

L'Autriche, un pays de 8,8 millions d'habitants, compte environ 600.000 musulmans, la plupart originaires de Turquie.

Comme le rappelle l'AFP, l'annonce autrichienne a été faite par le chancelier Sebastian Kurz dans la foulée d'un scandale suscité par la reconstitution, dans une des principales mosquées de Vienne affiliée à la communauté turque, d'une bataille emblématique de l'histoire ottomane jouée par des enfants habillés en soldats.

sputniknews.com