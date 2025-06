L’Arène en délire : Amanekh fait tomber le titan Niang Bou Ndaw dans une chute humiliante

L'impact a été soudain, presque surréaliste. Dès le début du match, Niang Bou Ndaw, confiant dans sa force et son habileté, s'est élancé sans hésitation vers Amanekh. Ce dernier, vif comme l'éclair et stratège de haut niveau, a su renverser la situation en seulement quelques secondes. Un léger recul mesuré, une poussée franche avec l'ensemble de son poids, et Niang Bou Ndaw s'est retrouvé au sol, démuni, stupéfait, dans l'incapacité de se relever. D'abord frappé de silence par l'incrédulité, le public a été saisi de surprise face à un retournement aussi spectaculaire.



Ce n'était pas simplement une défaite, c'était une humiliation diffusée en direct. Niang, que l'on pensait invincible, a vu son orgueil se briser en un instant, en raison de sa propre hâte. Quant à Amanekh, il est parti sans dire un mot, laissant derrière lui un adversaire à terre, les yeux vides et des milliers de spectateurs ébahis. Cette nuit sera inoubliable : une défaite mythique, en moins de soixante secondes, pour celui présenté comme invincible.