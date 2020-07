L’Anacim sur les nouvelles prévisions météo : « Au courant des prochaines 24h, les conditions resteront encore favorables à des manifestations pluvio-orageuses... »

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) a annoncé de nouvelles conditions météorologiques favorables à des manifestations pluvio-orageuses. De fortes pluies sur l’extrême sud du pays sont attendues dans les prochaines 24 heures.



« Au courant des prochaines 24h, les conditions resteront encore favorables à des manifestations pluvio-orageuses sur l’extrême sud du pays », lit-on dans le communiqué de l'agence de la météorologie. L’Anacim prévient que sur le reste du territoire, le ciel restera nuageux à passagèrement nuageux par endroits.



En effet, la chaleur sera moins sensible sur le pays, a fait part l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie. Les températures maximales de la journée oscilleront entre 30°C à Cap-Skirring et 40°C à Podor, renseigne l’agence. Indiquant que les visibilités globalement bonnes et des vents de secteur ouest à sud-ouest et d’intensités faibles à modérées.