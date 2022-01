L’An deux de l’assassinat du Général Ghasem Soleimani : la déclaration de l’ambassadeur d’Iran au Sénégal

Le Général Ghasem Soleimani, le commandant en chef des forces Al-Quds du Corps des Gardiens de la Révolution Islamique (CGRI), de la République Islamique d’Iran, a été assassinée, à l’aube de vendredi 3 Janvier 2020, sous l’ordre direct de Donald Trump, l’ancien Président Américain, par l’attaque des drones américains, à l’aéroport de Baghdâd en Irak, lorsque le Général Soleimani a été en mission officielle pour remettre une lettre aux autorités Irakiennes.



La République Islamique d’Iran commémore le second anniversaire de cet immortel martyr qui a consacré sa vie bénie au service sincère de l'Iran, de l'Islam, de la paix et la sécurité.



Le général martyr Soleimani a toujours œuvré dans le cadre des politiques de principe de la République Islamique d'Iran en favorisant le rétablissement de la paix et de la stabilité au niveau régional et international, et il a mené des efforts intenses et de nombreuses actions pour lutter contre le terrorisme international et les groupes terroristes qui se développement dans la région.



Et pour cela il a été appelé à juste titre et avec fierté « le héros de la lutte contre le terrorisme » et le « Commandant de la paix ». Malgré ce rôle et cette position, le gouvernement américain, en appliquant des doubles standards et sur la base de fausses allégations, y compris des allégations de la lutte anti-terrorisme, dans un acte criminel et enfreignant tous les règles et principes du droit international, a procédé à la planification et l’exécution d’une attaque terroriste contre le général Martyr Ghasem Soleimani, l’un des plus hauts responsables de la République Islamique d'Iran se trouvant sur le territoire de l’Irak en tant que pays hôte.



L’assassinat du général Soleimani, ainsi que d'Abou Mahdi al-Mohandes et de leurs grands compagnons, non seulement n'a pas diminué la capacité de l’axe de la Résistance, mais a entrainé un immense élan de cohésion et d’unité nationales à l‘intérieur de l’Iran, et d'autre part a mis davantage en évidence la stratégie et le discours de l’axe de la Résistance. En réaction à cet assassinat, l'action immédiate et efficace des Forces Armées de la République Islamique d'Iran en « giflant » les troupes américaines stationnées à la base de Ain al-Assad » en Irak, ainsi que les effets spirituels du sang versé des martyrs iraniens et irakiens lors de cet assassinat, ont changé les équations régionales et entrainé le début de la défaite stratégique des États-Unis dans la région. La fuite américaine de l'Afghanistan, le début du processus de retrait d'Irak, et le changement de la stratégie de la présence militaire américaine dans la région géostratégique du Golfe Persique n’en sont que certains des effets et conséquences. Sans aucun doute, l'acte criminel des États-Unis en assassinat le général Soleimani représente l’exemple même d’une "attaque terroriste" qui a été planifiée, organisée et menée par l’administration américaine de l'époque, et maintenant également la Maison Blanche en porte la responsabilité. Selon les normes internationales et juridiques, le gouvernement américain a une "responsabilité internationale définitive" à l’égard de ce crime.



Le ministère des Affaires Etrangères de la République Islamique d’Iran en coopération avec d'autres instances et le pouvoir judiciaire de la République Islamique d'Iran, a entamé dès le début et sur la base du principe juridique de « lutte contre l'impunité des criminels », un ensemble d’actions afin que les responsables soient traduits devant la justice, et ces démarches continueront jusqu'à l’obtention du résultat final. Le Ministère Iranien des Affaires Etrangères a entamé de nombreuses actions dans le but de suivre cette question à tous les niveaux nationaux, bilatéraux, régionaux et internationaux, et à différents stades, le rapport de ces actions a été présenté, dans la mesure du possible, à la grande nation iranienne, Ces démarches se poursuivront vigoureusement et globalement. Le fruit de ces actions a été la condamnation morale, politique et juridique du gouvernement américain au niveau international pour avoir commis ce crime. Dans ce cadre, il est également indispensable de mentionner la poursuite de l'activité de la Commission judiciaire mixte entre la République Islamique d'Iran et la République d'Irak. La République Islamique d'Iran a toujours pris des mesures efficaces et actives pour instaurer la paix et la stabilité régionales. Actuellement, considérant les approches du gouvernement iranien, qui tend la main aux voisins de la République Islamique d'Iran pour une interaction et coopération étendues et stables, le terrain devient de plus en plus favorable pour le développement et le renforcement des relations entre les pays de la région. Le gouvernement et le peuple iraniens se considèrent aux côtés des gouvernements et des peuples de la région et n'ont épargné et n'épargneront aucune assistance pour préserver la cohésion et l'intégrité territoriales, établir la stabilité et la sécurité durables et promouvoir le développement des pays de la région et du monde islamique.



Aux côtés de tous les Iraniens, aussi bien dans la mère patrie que partout à travers le monde, rendons hommage au grand général de la paix et de la sécurité, Ghasem Soleimani, pour connaître les caractéristiques morales de ce grand personnage iranien, voici quelques extraits de la lettre General Soleimani à sa fille Fatima, peu avant son martyre :



« Moi, je n’ai pas choisi ce chemin pour tuer quelqu’un, je ne peux même pas voir un oiseau décapité. Si j’ai pris les armes, c’est pour dresser contre les meurtriers, pas pour tuer »



« Je me considère comme un soldat devant la porte de demeure de chaque musulman qui est en danger, et j’aimerais qu’Allah me donne la capacité de défendre tous les opprimés du monde. Je ne donnerai ma vie pour le cher Islam, car ma vie en est peu de valeur face à sa grandeur et ni pour le chiite opprimé, dont la valeur est plus grande que celle de mon être, non, non... mais je combats pour cet enfant terrifié sans défense et sans refuge, pour cette femme effrayée qui a un bébé accroché à sa poitrine et pour cette personne sans abri, en fuite et poursuivie par l’ennemi, qui a laissé une ligne de sang derrière elle. J’appartiens à cette armée qui ne dort pas et ne doit pas dormir pour que les autres puissent dormir en paix, pourvue que ma tranquillité soit sacrifiée pour leur quiétude afin qu’ils puissent dormir paisiblement ».







Mohammad Reza Dehshiri, Ambassadeur de la République Islamique d'Iran au Sénégal