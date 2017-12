L'Américaine Henrietta Fore nommée à la tête de l'Unicef

En annonçant cette nomination opérée par le secrétaire général des Nations unies, un porte-parole de l'instance internationale a relevé que Mme Fore avait travaillé dans les secteurs public et privé aux Etats-Unis ainsi que pour des organisations non gouvernementales tout au long d'une carrière de quatre décennies.



Outre la direction de l'USAID, elle a également été chargée de l'aide internationale au sein du département d'Etat américain.



Elle est actuellement PDG de Holsman International, un groupe industriel et financier.



M. Guterres s'était engagé lors de sa prise de fonctions en début d'année à nommer davantage de femmes à des postes de responsabilité au sein de l'ONU. Seulement environ un quart de ces emplois sont pour l'heure occupés par des femmes.