L'Ambassade de l'Inde au Sénégal vous présente son programme ITEC

Présentation du programme ITEC



Le programme ITEC (Coopération Technique et Économique Indienne), lancé par le Gouvernement de l’Inde en 1964, est un programme de formation et de coopération destiné aux pays partenaires en développement.



Dans ce cadre, l’Inde offre chaque année des bourses de formation à des professionnels étrangers dans divers domaines, notamment :



Technologies de l’information et de la communication



Administration publique



Énergie renouvelable



Gestion des ressources humaines



Développement rural, finance, entrepreneuriat, etc.



Les formations sont dispensées dans des instituts indiens reconnus, entièrement financées par le Gouvernement de l’Inde, incluant :



Frais de scolarité



Hébergement



Allocation mensuelle



Billet d’avion aller-retour



Le programme vise à renforcer les capacités humaines des pays partenaires en partageant l’expertise et l’expérience de l’Inde dans divers domaines de développement.





Pour postuler à un cours ITEC (Indian Technical and Economic Cooperation) via le lien fourni (https://www.itecgoi.in/upcoming_courses), suivez ces étapes :



1. Accéder à la page des cours à venir



Visitez la page des cours à venir de l’ITEC.





2. Parcourir les cours disponibles



Les cours sont classés par mois et par domaine.



Utilisez la fonction de recherche ou cliquez sur l’icône du domaine correspondant pour trouver les cours qui correspondent à vos intérêts.





3. Sélectionner un cours



Cliquez sur le titre du cours pour afficher les détails, y compris la durée, l’institut proposant le cours et les pays éligibles.



Assurez-vous que le Sénégal figure parmi les pays éligibles pour le cours qui vous intéresse.





4. Vérifier les critères d’éligibilité



Consultez les exigences spécifiques du cours en matière d’éligibilité.



Les critères généraux d’éligibilité incluent :



Parcours professionnel : Fonctionnaires du gouvernement, employés des secteurs public, universitaires, membres des chambres de commerce et d’industrie, etc.



Expérience professionnelle : Expérience adéquate dans le domaine concerné.



Qualifications académiques : Selon les exigences de l’institut proposant le cours.



Compétence linguistique : Bonne maîtrise de l’anglais.



Âge : Entre 25 et 45 ans.



Aptitude médicale : Être médicalement apte à suivre la formation.







5. Remplir le formulaire de candidature en ligne



Cliquez sur le bouton « Apply » associé au cours choisi.



Complétez le formulaire de candidature avec des informations précises sur votre parcours personnel, professionnel et académique.



Téléchargez les documents requis, tels qu’une photo d’identité et une copie de votre passeport.





6. Imprimer et soumettre la candidature



Une fois le formulaire rempli, imprimez une copie de votre candidature.



Soumettez la version imprimée à l’organisme gouvernemental (votre employeur) au Sénégal, responsable des nominations ITEC.





7. Transmission de la candidature



L’organisme ou l’agence désigné(e) transmettra votre candidature, accompagnée des validations nécessaires, à l’ambassade ou au haut-commissariat de l’Inde accrédité au Sénégal.





8. Délai de candidature



Soumettez votre candidature au moins trois mois avant la date de début du cours afin de garantir un traitement adéquat.





9. Attendre la confirmation de sélection



En cas de sélection, l’ambassade ou le haut-commissariat de l’Inde vous en informera, ainsi que l’organisme ou l’agence désigné(e).



Vous pouvez également vérifier le statut de votre candidature en vous connectant au portail ITEC avec les identifiants utilisés lors de votre candidature.





10. Se préparer pour le cours



Une fois sélectionné(e), renseignez-vous sur les conditions de vie en Inde et sur l’institut proposant le cours.





Pour des instructions détaillées et pour accéder au formulaire de candidature, consultez la page Comment postuler sur le site de l’ITEC.



Pour toute information ou clarification supplémentaire, contactez l’ambassade ou le haut-commissariat de l’Inde accrédité au Sénégal.