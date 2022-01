L'Algérie humiliée par la Côte d'Ivoire : La malédiction du champion en titre de la Can assomme les Fennecs

Comme dans un rêve. Et au réveil, personne ne l'aurait cru : l'Algérie, championne en titre de la Can en 2019 face au Sénégal en Égypte s'est vu battre par la Côte d'Ivoire sur le score de 4-1. Une élimination prématurée qui bouleverse la planète foot car personne ne présageait voir l'Algérie non seulement éliminée au premier tour mais rentrer au Maghreb avec 1 petit point derrière la Sierra Leone qui a 2 points. Une humiliation infligée par la Côte d'Ivoire qui a entamé ce dernier match de la poule E sur les chapeaux de roue. Ainsi avec ce score et cette élimination historique, les Éléphants ont marché sur les Fennecs et écrasé tout sur leur passage.

L'Algérie rentre avec un seul point et un but marqué. La star de l'équipe, Mahrez, rentre du Cameroun sans marquer le moindre but.

Cette Algérie championne en titre avec ses deux étoiles récidive la même contre-performance comme en 1992 au Sénégal. C'est la Côte d'Ivoire qui détrônait l'Algérie sur le score de 3-0 en match de groupe.

Et si l'histoire bégayait une troisième fois pour la Côte d'Ivoire ?