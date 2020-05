L'Aïd El Fitr / Sagne Bambara : Cheikh Ibrahima Diallo invite l'État à motiver davantage les blouses blanches, les forces de l'ordre et de défense etc...

À l'image des autres cités religieuses, Sagne Bambara célèbre aujourd'hui la fête de l'Aïd El Fitr. Ce matin, la prière a été effectuée à Médinatoul Abdoukhadre Dièylani qui est une localité aménagée par le défunt khalife, Cheikh Mouhidine Samba Diallo.



Ce dimanche, la prière a été dirigée par son fils aîné, Cheikh Ibrahima Diallo, qui dans son sermon, a invité l'État à augmenter les salaires des blouses blanches compte tenu de leurs efforts dans le cadre de la lutte contre la pandémie et réserver des primes aux forces de l'ordre et de défense qui ne cessent de veiller au grain.



Les fidèles qui se sont déplacés pour la prière, ont émis leur fierté quant à la sérénité et la connaissance de ce dernier (Cheikh Ibrahima Diallo). À les croire, c'est Sagne Bambara qui y gagne parce que, disent-ils, la relève est donc assurée...