« L’Afrique au cœur » de Macky Sall : l’Alliance Pour la République a lu « une réflexion de très haute facture »

Le Secrétariat Exécutif National de l’Alliance Pour la République adresse ses plus chaleureuses félicitations au Président Macky Sall, Président de l’APR, pour la parution, ce 24 septembre 2025, de son ouvrage en versions française et anglaise L’Afrique au cœur (Africa : leading from the heart).







Le parti républicain estime qu’il s’agit d’une réflexion de très haute facture, tournée vers l'action. « Le Président Macky Sall poursuit son engagement au service de l’Afrique, notamment afin de permettre au continent de jouer un rôle de premier plan dans la géopolitique mondiale. Il réitère également sa volonté d’œuvrer sans relâche pour la réforme de la gouvernance financière internationale, notamment sur les sujets relevant de la dette, de la sécurité et du climat », a noté le communiqué du SEN du parti qui apprécie « la qualité et la dimension des personnalités présentes ce 24 septembre à New York pour la présentation de l’ouvrage, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, confirmant, « l’aura du Président Macky Sall, son leadership transformateur et le rôle déterminant qu’il joue dans la géopolitique internationale, au profit notamment du Sénégal, de l’Afrique et du Sud Global. »

