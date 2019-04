L'Afacs (Amicale des femmes de l'aéronautique civile du Sénégal) demande à leur direction plus d'égard...

Profitant de leur journée dédiée aux femmes, l'Afacs par la voix de sa présidente sortante Madame Ba, née Aïssatou Ndama Coulibaly, après avoir félicité le président Macky Sall de l'effort consenti en direction des femmes, interpelle leur tutelle sur l'assistance qu'elle doit à cette association qui regroupe des milliers de femmes. Pour l'occasion, Mme Ba, a décidé d'elle-même de rendre le tablier après six années de bons et loyaux services. Pour elle, il s'agit tout simplement de passer le flambeau à la jeune génération, sur laquelle elle veillera sans relâche. Elle sera en retrait et non à la retraite...