L’Acsif déplore l’immixtion de certains enquêteurs dans les affaires commerciales des banques et porte plainte

L’association des clients et sociétés des institutions financières (Acsif) vient de déposer, ce vendredi, une plainte au tribunal de grande instance de Dakar. Une plainte dans laquelle ladite association dénonce des faits et pratiques qui, selon elle, désarment injustement les usagers dans la relation bancaire qui les lie à leurs institutions financières. Ainsi, l’Acsif déplore avec grande énergie l’immixtion des enquêteurs de police ou de gendarmerie dans les affaires commerciales des banques. Ladite association qui estime que ces pratiques relèvent d’une compétence civile, compte dans sa lutte, mettre un terme à ces faits qu'elle considère comme abus et de rappeler à l’ordre les parties prenantes...