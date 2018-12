L’ARTP déménage aux Mamelles

Il est porté à la connaissance de tous les usagers du service public que l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) déménage, à partir du 29 Décembre 2018, à son nouveau siège aux Mamelles.



Toutes les équipes du siège administratif situé à l’immeuble Thiargane (Place OMVS – Dakar) et du centre de transmission de Yeumbeul seront regroupées dorénavant sur le même site.

La nouvelle adresse de l’ARTP est la suivante : Ouakam, Route des Almadies en face de la Clinique des Mamelles.

Les numéros de téléphone (+221 33 869 03 69) et de fax (+221 33 869 03 70), restent inchangés.









LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ARTP