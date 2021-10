L’ARTP A LA RENCONTRE DES EXPERTS DU NUMERIQUE DANS LE GOLFE

(Dubaï) - Dans sa volonté d’améliorer les performances de l’écosystème numérique au Sénégal, une équipe de l’ARTP dirigée par son Directeur général M. Abdoul LY a participé à l’édition 2021 du GITEX (Gulf Information technology Exhibition) qui s’est déroulée à Dubaï du 17 au 21 octobre 2021. Cet évènement a été l’occasion pour l’ARTP de prendre connaissance des dernières innovations proposées dans le domaine des télécommunications et plus généralement des TIC. Parmi les sujets phares évoqués ceux relatifs à la 5G, à la Green technology, aux smart cities, aux nouvelles pratiques en matière de transformation digitale à travers les possibilités offertes par le Cloud, l’IPV6, l’Internet des objets ont fortement retenu l’attention de l’ARTP

Avec ces technologies, des questions d’harmonisation se posent mais également celles de la place du Broadband (haut débit) et de la construction d’une économie basée sur le Digital. Le régulateur doit ainsi anticiper les besoins futurs des utilisateurs sénégalais afin de continuer à participer à l’essor économique du Sénégal.

Le GITEX 2021 a également été l’occasion pour l’ARTP d’entrevoir le futur de son secteur avec l’arrivée de technologies avancées ; l’Intelligence artificielle, les technologies holographiques mais surtout de bénéficier du partage d’expérience en matière d’investissement, de coût et challenges, de nombreux pays ayant entamé cette transformation digitale.



Rencontre de Monsieur Abdoul LY avec HE Majeed Sultan Al MESMAR, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Emirats Arabes Unis.



En marge du GITEX, Monsieur Abdoul Ly, Directeur général de l’ARTP a rencontré, le mercredi 20 octobre 2021, son homologue HE Majeed Sultan Al MESMAR, Directeur général de TDRA, Autorité de régulation des télécommunications des Emirats Arabes Unis. Cette rencontre a été l’occasion d’explorer les pistes de collaboration entre les deux institutions qui sont liées par un protocole d’accord depuis 2016. Cela a été également l’occasion pour Monsieur LY et Monsieur Sultan Al MESMAR de se féliciter des excellentes relations entre les Emirats Arabes Unis et le Sénégal. Lesdites relations de qualité ne feront que faciliter la coopération bilatérale sur les questions importantes pour le développement des secteurs stratégiques et structurants qu’ils ont la charge de réguler.



Les Emirats Arabes Unis sont leader dans le monde en termes de connectivité notamment dans les zones rurales ou 100% de la population bénéficie de l’accès aux infrastructures et services de télécommunications



Ainsi, les questions relatives à l’investissement dans les TIC, à l’importance de l’innovation afin de permettre l’accélération de la transformation numérique à travers une meilleure pénétration et disponibilité des services de télécommunications auprès des citoyens ont été largement débattues. Sous ce rapport, le Directeur général de TDRA a réitéré son engagement à mettre à la disposition de l’ARTP l’expérience de son institution en termes de régulation. Il est à noter, à cet égard, que les Emirats Arabes Unis sont leader dans le monde en termes de connectivité notamment dans les zones rurales ou 100% de la population bénéficie de l’accès aux infrastructures et services de télécommunications. Les Emirats Arabes Unis (EAU) ont d’ailleurs renforcé récemment leur position dans le domaine de la compétitivité mondiale du secteur des télécommunications en adoptant la technologie 5G sur 80% des villes. Cette stratégie des EAU rencontre l’ambition du Président de la République de faire du numérique un vecteur de croissance économique et sociale.

Les deux directeurs généraux se sont donné rendez-vous très prochainement pour la mise en œuvre effective de leur collaboration autour des problématiques identifiées.