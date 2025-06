L'ARCOP interpellée par le collectif "Jub Jubal Jubanti" concernant des marchés publics présumés opaques à la LONASE.

L'affaire s'annonce retentissante, d'autant plus qu'elle touche au principe fondamental de gestion du duo Diomaye-Sonko : le « Jub-Jubal-Jubanti » .



Selon des sources autorisées, une dénonciation explosive a été transmise à l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (Arcop). Cette dernière, à l'instar de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), a le pouvoir de mener des investigations via sa Cellule d'enquête.



La dénonciation vise la signature, par la Loterie Nationale Sénégalaise (Lonase), d'un contrat qui n'aurait pas respecté les dispositions du Code des marchés publics, suggérant un accord de gré à gré. L'heureuse bénéficiaire de ce contrat serait la société ivoirienne Payemtrust, qui traîne déjà un passé peu glorieux dans les couloirs de la Lonase.



Le plus grave est que, contrairement à l'objet du contrat, Payemtrust n'aurait aucune compétence ni expérience avérée dans la régulation des jeux, étant avant tout un agrégateur de paiement selon la lettre de dénonciation



La dénonciation cible également un autre marché, passé dans les mêmes conditions, avec la Sénégalaise de Fournitures, de Maintenance et de Contrôle (SFMC), une entreprise créée très récemment. Une affaire à suivre de près.