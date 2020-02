L’APR est un parti démocratique. (Par Malao Ndiaye)

Depuis quelques jours, des gens sans aucun scrupule, des anti-modèles, qui s’étaient définitivement terrés dans leur trou comme ce fut le cas de Bara Ndiaye , sortent comme de vers de terre pour accuser certains responsables et collaborateurs du Président Macky Sall.



Après réflexion, il me paraît indispensable de lui apporter une réponse sèche et ferme pour lever toute équivoque.



Jusqu'à plus ample informé, l'APR est un parti démocratique. L'adhésion se fait sur la base d'une volonté librement consentie. En vertu de ce postulat, les membres (responsables et militants), sont d'égale dignité et sont soumis aux mêmes règles qui en régissent l'organisation et le fonctionnement.



Que ceux qui courageusement se cachent derrière Bara Ndiaye se le tiennent pour dit: Mimi TOURE, n'a pas besoin d'intermédiaires pour exprimer son opinion sur toute question relative à la vie du parti que nous avons en partage. Elle en a suffisamment donné la preuve tout au long des différentes batailles que nous avons eu à confronter. Parfois au prix de son intégrité physique. Des leçons de fidélité, de loyauté et d'engagement, elle n'en a cure; surtout venant de plumitifs à la solde d'officines inqualifiables parce que sans nom.



Aminata TOURE n'entend pas céder et ne cédera jamais aux tentatives d'intimidation qui ont pour finalité dernière de divertir les Sénégalaises et les Sénégalais sur la nécessaire prise en charge des questions fondamentales qui les intéressent au premier chef. Tout le reste n'est que verbiage creux et inutile. Elle n'y répond pas. Point final.



Malao NDIAYE

Membre de la CCR